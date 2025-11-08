Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay

Trabzonspor : Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Sikan), Folcarelli, Oulai (Dk. 76 Visca), Zubkov, Olaigbe (Dk. 59 Muçi), Augusto (Dk. 59 Arif Boşluk), Onuachu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 88 Janvier), Maestro, Hadergjonaj, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin), Hagi (Dk. 88 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 70 Ogundu), Meschack (Dk. 70 İbrahim Kaya)

Goller: Dk. 15 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 73 Hagi (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Hadergjonaj, Dk. 84 Enes Keskin, Dk. 90+2 Ogundu (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Oulai ( Trabzonspor )

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Folcarelli'nin kafa vuruşunda, yerden seken top üsten auta gitti.

48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Hwang'ın kafa ile aşırdığı topu, arka direkte uygun durumda Enes Keskin kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.

55. dakikada Hwang'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda, kaleci Onana tehlikeyi kornere gönderdi.

72. dakikada Enes Keskin'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

73. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Maestro'nun pasında ceza yayınının hemen gerisinden Hagi'nin şutunda, top kaleci Onana'nın sağ üst köşesinden filelerle buluştu: 1-1

90+4. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı serbest atışta arka direkte Sikan'ın kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

90+5. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topun sahibi oldu.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.