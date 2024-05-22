Trabzonspor ve Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile 5. kez kupa finali mücadelesine çıkacak.

En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.

4 final karşılaşması

İki takım ilk olarak Trabzonspor'un lige çıktığı 1974-1975 sezonunda finalde mücadele etti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda yaşadığı 1-0'lık yenilgiye rağmen sahasındaki mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

1976-1977 sezonundaki finalde Trabzonspor sahasında 1-0 galip gelirken rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı ve kupayı ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

1983-1984 sezonunda Karadeniz ekibi, tek maçlı sistemde uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken, 1989-1990 sezonunda da Beşiktaş finalde 2-0 kazandı.

Bu sezonda da denge var

İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası finallerindeki denge, bu sezonki lig maçlarına da yansıdı.

Bu sezon ligdeki mücadelelerde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerken siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısında kendi evinde 2-0 galip geldi.