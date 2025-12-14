Haberler

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 3 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda her iki takımda 3 gol atarak eşitliği sağladı. Olayların yanı sıra Bilal Toure kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cerny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'dan döndü.

50. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

63. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışında sert vuruşunda Oulai'ye çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek ağlara gitti. 2-3

71. dakikada Bouchouari'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destenoğlu'nda kaldı.

81. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

84. dakikada Oulai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destenoğlu'nun sağından ağlarla buluştu. 3-3

90. dakikada Zubkov'un vuruşunda kaleci Ersin'den dönen topu kale önünde bulunan Augusto tamamlamak istedi. Yine Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakem: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi (Savic dk. 46), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 84), Folcarelli (Bouchouari dk. 70), Olulai, Zubkov, Olaigbe (Sikan dk. 46), Muçi, Augusto

Yedekler: Onaralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Onuaralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağ, Paulsita, Emirhan Topçu, Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Rashica (Jurasek dk. 76), Cerny (Taylan Bulut dk. 90), Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartlay Yılmaz, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Abraham (dk. 18) Cerny (dk. 22 ve 31), Muçi (dk. 25), Oulai (dk. 63), Zubkov (dk. 84)

Kırmızı kart: Bilal Toure (dk. 31)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Enis Destenoğlu, Djalo, Abraham (Beşiktaş), Mustafa Eskihellaç, Zubkov (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Bilanço ağır
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title