Trabzonspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de 21. Randevuda

Trabzonspor Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Ligde son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor sahasında kazanarak hem yenilmezlik serisini hem de zirvedeki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 18'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 8, Alanyaspor'un 8 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.