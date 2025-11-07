Haberler

Trabzonspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de 21. Randevuda

Trabzonspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de 21. Randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. İki takımın geride kalan 20 maçında Trabzonspor ve Alanyaspor'un her biri 8 galibiyet elde etti, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

TRABZONSPOR ile Alanyaspor Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın yapacakları maçla 21'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 18 maçta Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 8 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Ligde son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor sahasında kazanarak hem yenilmezlik serisini hem de zirvedeki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 18'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 8, Alanyaspor'un 8 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.