Trabzonspor ve Alanyaspor Eşitliği Bozamadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Trabzonspor'un golünü Onuach, Alanyaspor'un golünü ise Hagi attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği ve Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan maçta eşitlik bozulmadı, takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Trabsonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuach, konuk takım Alanyaspor'un golünü ise 73. dakikada Lanis Hagi attı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
