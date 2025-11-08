Trabzonspor ve Alanyaspor Eşitliği Bozamadı
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Trabzonspor'un golünü Onuach, Alanyaspor'un golünü ise Hagi attı.
(ANAKRA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği ve Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan maçta eşitlik bozulmadı, takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi Trabsonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuach, konuk takım Alanyaspor'un golünü ise 73. dakikada Lanis Hagi attı.
Kaynak: ANKA / Spor