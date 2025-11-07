Haberler

Trabzonspor ve Alanyaspor 19. Randevu İçin Hazır

Güncelleme:
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yarın Trabzon'da oynayacağı maçta ligin 19. karşılaşmasına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 18 maçta Alanyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, sahasındaki son 3 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Sahasında son 3 maçı kazanıyor

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

