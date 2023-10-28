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Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular kadroya alınmadı.