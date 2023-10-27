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Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.