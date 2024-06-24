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Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferler Borna Barisic ve John David Lundstram'ı Trabzon'a getirdi. Oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John David Lundstram Trabzon'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfere hızlı giriş yapan takımlardan Trabzonspor, serbest statüde bulunan Hırvat Borna Barisic ve İngiliz John David Lundstram'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili taraftarların karşıladığı oyuncular daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavililerin yeni transferi Borna Barisic, "Çok mutluyuz. Böylesine sıçak karşılaşmayı beklemiyorduk. Çok heyecanlıyız. Transfer sürecim kolay oldu. İki tarafın niyeti de bu transferin gerçekleşmesiydi. Burada olmamı istediler. Bende burada olmak istedim "ifadelerini kullandı.

Diğer transfer John David Lundstram ise burada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Karşılama beni mutlu etti. Başlamak için çok heyecanlıyım. Bu kadar insanı burada görmek ayrı bir duygu. Transfer sürecim çok kolay gelişti. Borna Barisic ile görüştüklerinde benimle de görüştüler. Daha sonra bunu eşime söyledim ve hadi oraya gidelim dedim. Buraya gelmeden önce Rıdvan Yılmaz ile konuştum. Benim çok yakın arkadaşım. Hem takım hem şehir ve taraftarlar hakkında bilgi aldım "ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı iki oyuncu daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldılar. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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