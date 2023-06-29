Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Trabzon'a geldi. Orsic ve Fernandez, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Yeni sezon öncesinde transferler çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper Joaquin Fernandez ve kanat forvet Mislav Orsic ile anlaşma sağladı. Dün akşam İstanbul'a giden futbolcular, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu akşam saat 22.00 sıralarında tarifeli uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavili taraftarlar, takımlarının yeni oyuncularını havalimanı çıkışında tezahüratlar ve çiçekle karşıladı.

Bordo mavililerin yarın başlayacak çalışmalarına katılacak olan oyuncular, kendilerini bekleyen araçla konaklayacakları otele hareket etti.