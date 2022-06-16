Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti Trabzonspor'un yeni transferleri Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen sağlık kontrolünden geçti. Trabzonspor'un yeni transferleri Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili takımın yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde futbolcularımıza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı. Kan değerlerine bakılan oyuncularımıza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.