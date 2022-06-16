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Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferleri Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'un yeni transferleri Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili takımın yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde futbolcularımıza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı. Kan değerlerine bakılan oyuncularımıza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.

(İHA)

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