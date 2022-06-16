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Trabzonspor'un yeni transferleri Larsen ve Doğucan, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Stryger Larsen ile Doğucan Haspolat, bordo-mavililerle resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Stryger Larsen ile Doğucan Haspolat, bordo-mavililerle resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon kadro planlamasını da sürdüren Trabzonspor, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı ile görüşmelere başlandığını bildirmişti. Bu futbolculardan Danimarkalı Larsen ile Kasımpaşa'da top koşturan Doğucan, İstanbul'a geldi.

Trabzonsporlu yetkililerin karşıladığı futbolcular, kendilerini bekleyen araçlara binerek İstanbul Havaalanı'ndan ayrıldı.

Oyuncular, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavililerle resmi sözleşmeye imza atacak.

(Ferhat Yasak-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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