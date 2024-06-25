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Trabzonspor'un yeni transferleri antrenmana çıktı

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Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram, takımın antrenmanına katıldı. Antrenmanda dinamik ısınma, koordinasyon çalışması ve oyun pratiği yapıldı.

Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram ilk antrenmanlarına çıktılar.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya takımın yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram da yer aldı. Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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