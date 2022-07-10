Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet: Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kuruyordum

Trabzonspor'un Aston Villa'dan transfer ettiği Mahmoud Trezeguet, takımının Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Mısırlı oyuncu, "Şampiyonlar Ligi uzun zamandır hayalini kurduğum ve içinde bulunmak istediğim ortam. Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız" dedi.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da dün kampa katılan yeni transfer Mahmoud Trezeguet, bugün antrenman öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trezeguet, Şampiyonlar Ligi heyecanı, yeni takımına yönelik düşünceleri ve yeni sezon hedeflerini anlattı.

Gerçek ismi 'Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan' olan ancak Trezeguet ismini kullanan Mısırlı futbolcu, isminin hikayesini ise "9 yaşında Mısır'da altyapıda forma giyerken o zamanlar santrfor pozisyonunda oynuyordum. O dönemin ünlü oyuncularından Trezeguet de çok gol atıyordu. Hocamız benim çok gol attığım dönemden sonra takım arkadaşlarıma 'bakın o da Trezeguet'ye benziyor' demişti. Çünkü saç traşım da O'na benzerdi, O'nun gibi kesiyordum. Trezeguet ismi öyle kaldı. Bugüne kadar da ismim değişip Trezeguet oldu" sözleriyle anlattı.