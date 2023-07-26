Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic: 'En önemli hedefim gol atmak'

Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic, Slovenya kampındaki hazırlık maçında attığı golün mutluluğunu yaşadığını ve takımın başarısının daha önemli olduğunu belirtti. Yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Teklic, daha çok gol atmayı ve takımına yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca, kaleci Onuralp Çevikkan ve Ali Şahin Yılmaz da kamp dönemi ve Trabzonspor'a transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic, en önemli hedefinin bugün olduğu gibi gol atmak olduğunu söyledi.

Teklic, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada attığı golden dolayı mutluluk duyduğunu ancak takımın başarısının daha önemli olduğunu belirtti.

Yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Teklic, "Takımım beni çok hoş ve iyi karşıladı. Ben de onların arasında olmaktan hem mutlu hem de çok heyecanlıyım. Trabzonspor'da en önemli hedefim bugün olduğu gibi gol atmak. Daha çok gol atmayı ve takımıma yardımcı olmayı hedefliyorum." dedi.

Teklic, nerede görev verilirse orada oynayabileceğinin altını çizerek, sahada olmanın kendisi için yeterli olduğunu aktardı.

Kaleci Onuralp Çevikkan: "Güzel bir kamp dönemi geçirdik"

Yeni transferlerden genç kaleci Onuralp Çevikkan ise yoğun ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini, bordo-mavili kulüpteki kalecilerle birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir gurur ve tecrübe olduğunu ifade etti.

Öğreneceği çok şey olduğuna işaret eden Çevikkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar kendilerini kanıtlamış kaleciler. Ben de elimden geldiği kadar onlardan bir şeyler öğrenip, kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Alışma sürecinde antrenmanlarda da saha dışında da bana çok yardımcı oldular. İnşallah aynı performansı sezona da yansıtarak çok güzel bir sezon geçiririz. Antrenmanlarda sürekli onları izlemeye, onlardan bir şeyler almaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Özellikle Uğurcan abi milli takımımızın kalecisi. Uğurcan abi ve Taha abiden çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda sürekli onları izliyorum. İnşallah bir gün ben de onlar gibi olurum."

Çevikkan, bordo-mavili kulübe transferiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Böyle bir kulüpten teklif almak, böyle kulübe gelmek çok büyük bir gurur. İnanılmaz gururlandım. Duyduğum ilk andan itibaren inanılmaz heyecanlandım. Abilerimle de iletişime geçtim. Taha abi ile daha önceden iletişimimiz vardı Altınordu'dan. Onunla da konuştum, onun da benim için düşünceleri iyi yöndeydi. O yüzden gerçekten güzel oldu."

Ali Şahin Yılmaz : "Maçların hayalini kurduk"

Ali Şahin Yılmaz ise teknik ve kondisyon üzerine sürekli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hazırlık maçında ilk başta heyecanlandığını anlatan Yılmaz, "Sonuçta sürekli ilk 11 oynamıyoruz. Bazen fırsat geliyor, o fırsatı da değerlendirmek önemli. Çok uzun süre hazırlandık aslında buna." dedi.

Yılmaz, maçların hayalini kurduklarını anlatarak, "O yüzden iyi hazırlandığımı düşünüyorum ve güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kendi adıma da güzel geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın kendileri için şans olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hata yapınca da saha kenarında bize kızmıyor, aksine büyük destek veriyor, olumlu şeyler söylüyor. Gelişimimiz açısından da sürekli bizimle konuşuyor. Bu bizim için çok büyük bir şans." ifadesini kullandı.