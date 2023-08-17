Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği futbolcu Rayyan Baniya, yeni takımına katılmak ve sözleşme imzalamak için kente geldi. Baniya, Trabzonspor'un büyüklüğünün farkında olduğunu ve burada oynamaktan mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Galatasaray maçıyla ilgili antrenmanlarına devam edeceğini ve kalitesini göstermek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya, "Burada oynamak tüm oyuncuların hayalidir. Kalitemi gösterebilmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği futbolcu Rayyan Baniya, yeni takımına katılmak ve sözleşme imzalamak için kente geldi. Havayoluyla İstanbul'dan saat 19.20'de hareket eden futbolcu 21.10 sıralarında Trabzon'a ulaştı. Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan 1.94 boyundaki stoper, "Çok gururlu ve mutluyum burada olduğum için. Herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunun farkında. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Teklif geldiğinde çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Burada oynamak tüm oyuncuların hayalidir" dedi.

"SONUNDA BURADAYIM"

Hafta sonu oynanacak Galatasaray müsabakasıyla ilgili ise Baniya, "Ben antrenmanlarıma devam ediyordum zaten son günlere kadar. Kendimi iyi hissediyorum. Yarın da antrenmana çıkacağım. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Transfer sürecindeki gecikmenin nedeni sorulan Baniya, "Bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar oluştu. Böyle şeyler olabiliyor ama sonunda gerçekleşti ve buradayım. Kalitemi gösterebilmek ve taraftarların önünde olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baniya ayrıca yeni takımında 2 numaralı forma giyeceğini de açıkladı.

Açıklamalarının ardından futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.