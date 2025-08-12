Trabzonspor'un Yeni Transferi Olaigbe: 'İyi Bir Başlangıç Yaptık'

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, Kocaelispor'a karşı 1-0 kazanılan maç sonrası açıklamalarda bulunarak, iyi bir maç geçirdiklerini ve adaptasyon sürecinin hızlı olduğunu ifade etti.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, "Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. İyi bir başlangıç yaptık. Top bizdeydi. Topun hakimiyetine hep biz sahip olduk" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 1'inci haftasında sahasını konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, "Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. İyi bir başlangıç yaptık. Top bizdeydi. Topun hakimiyetine hep biz sahip olduk. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İyi bir mücadele gösterdik diye düşünüyorum. Maça başlayabileceğimi en iyi tarz bu yöntemdi. Genel itibariyle iyi bir maç oldu diye değerlendirebilirim" ifadelerini kullandı.

'ADAPTASYONUM ÇABUK OLDU'

Takımdaki adaptasyon sürecini değerlendiren Olaigbe, "Her zaman antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Takımın nasıl hareket ettiğini ve neler yaptığını izlemeyi seçtim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeyi iyice izlemeye ve benden neler istediğini iyice anlamaya çalıştım. Takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinledim. Adaptasyonum da aslında bu kadar çabuk oldu. Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturmuştu. Gerçekten desteklerini hissettik. Her maç görmek istediğimi enerji bu. Dolu bir stadyumda taraftarınızın desteğini arkanızda hissetmeniz işinizi kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
