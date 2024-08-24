Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transfer ettiği Muhammed Cham, Trabzon'a havalimanında çiçek ve tezahüratlarla karşılandı. Cham, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Fransa ekiplerinden Clermont'tan Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, dün gece 03.00 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Cham'ı havalimanında bordo-mavili taraftarlar, çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek Cham, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Kariyerinde Clermont, Wolfsburg U19, SC Austria Lustenau, Vendsyssel FF, Wolfsburg U17, Admira Wacker, Wolfsburg II ve Hannover 96 U17 formaları giyen Muhammed Cham 214 resmi karşılaşmada 42 gol, 34 asistlik performans sergiledi.