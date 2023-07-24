Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic'in sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, antrenmanda sakatlık yaşadı. Yapılan muayene sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başladı ve en kısa sürede operasyon planlanıyor.

Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Mislav Orsic sakatlık yaşadı. Bordo-mavililerin yeni transferi 30 yaşındaki Hırvat oyuncu, dün yapılan antrenmanda yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" denildi. - İSTANBUL

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