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Trabzonspor'un Yeni Transferi Kourmpelis'ten Taraftara Mesaj

Trabzonspor'un Yeni Transferi Kourmpelis'ten Taraftara Mesaj

Spor Haberleri

Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Dimitrios Kourmpelis, taraftara mesaj gönderdi. Yunan futbolcu, Trabzonspor takımına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi ve elimden gelenin en iyisini yapmak için hazır olduğunu belirtti.

Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Dimitrios Kourmpelis, taraftara mesaj gönderdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Yunan futbolcu, Trabzonspor takımına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kourmpelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun videosu kısa sürede bordo-mavili taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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