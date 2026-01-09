Haberler

Trabzonspor'un yeni transferi Nwaiwu: 'Burada olmaktan çok mutluyum'

Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, kulüple olan duygularını anlatarak taraftarlarla bağının transfer öncesinde başladığını ifade etti. Nwaiwu, takım arkadaşı Paul Onuachu ile olan iletişimini ve taraftarlarından aldığı destekleri de paylaştı.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, kulübe verdiği ilk röportajında "Burada olmaktan dolayı harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, ilk röportajını bordo-mavili formaya entegre edilen NFC teknolojisi üzerinden kulübün dijital platformuna verdi. Taraftarlar, NFC'li formalarını akıllı telefonlarına okutarak 22 yaşındaki savunmacının açıklamalarını izleme imkanı buldu.

Transferiyle ilgili duygularını dile getiren Nwaiwu, "Burada olmaktan dolayı harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kendi oyun tarzına değinen genç stoper, "Bence ben bir oyuncu olarak çok agresifim ve kaybetmekten nefret ederim. ve risk almayı sevmem" diye konuştu.

Transfer öncesi takımın golcü ismi Paul Onuachu ile Instagram üzerinden iletişim kurduğunu belirten Nwaiwu, "Evet, Paul'ü ağabeyim, büyük kardeşim gibi görüyorum. Gelmeden önce ona Instagram'dan mesaj attım. O bana da cevap verdi. Bunun için çok minnettarım. Kulüp ve şehir hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. O yüzden kendisine çok minnettarım" dedi.

Trabzonspor taraftarıyla bağının transferden önce başladığını vurgulayan Nwaiwu, "Taraftarları çok seviyorum. Çünkü önceki kulübümdeyken bile bana Instagram'dan mesaj atıyorlardı. Bana sevgilerini ve desteklerini gösterdiklerini düşünüyorum. Beni seviyorlar. ve ben de benden istedikleri her şeyi vermek için buradayım.

Nwaiwu, açıklamalarını "Taraftarların ve kulübün benden beklediği her şeyi vermek için hazırım" sözleriyle tamamladı.

