Trabzonspor'un Yeni Transferi Bouchouari Trabzon'a Geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzon Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Benjamin Bouchouari, Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"En çok merak edilen konu sakatlık durumu, geldikten sonra hemen antrenmanlara başlayabilecek mi?" sorusu üzerine genç futbolcu, "Elbette, kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Tekrardan sahaya çıkmak için antrenmanlarıma başladım. Yakın zamanda da formuma kavuşacağım." dedi.

Trabzonspor ile transfer görüşmelerinin en başından beri pozitif ilerlediğini anlatan oyuncu, "Türkiye'deki büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'dan teklif aldığım için çok mutluyum. Bu benim için bir onurdur. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Benjamin Bouchouari, oyunculuk özelliklerine ilişkin ise "Ben genellikle arka tarafa sarkan özelliği olan bir oyuncuyum. Çok aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecek." ifadelerini kullandı.

Faslı oyuncu, 8 numaralı formayı giyeceğini vurgulayarak, "Takip ettiğim, büyük kulüplerin olduğu bir lig. Trabzonspor'u da takip ediyorum. Nasıl şekilde oynadıklarını biliyorum, bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu, açıklamasının ardından bordo-mavili kulübün aracıyla havalimanından ayrıldı.