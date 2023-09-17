Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, ilk maçında galibiyetle ayrıldı

- Batista Mendy: "Takıma hızlı adapte olabildim"

TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, ilk maçında sahadan galibiyet ile ayrıldığı için mutlu olduğunu belirterek, bordo-mavili takıma hızlı adapte olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Batista Mendy, "İlk maçında bu sahadan galibiyet ile ayrılmamız çok önemliydi. Bunu da bir derbi maçı olan Beşiktaş'ta yapmamız da önemliydi. Galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk hafta içerisinde U-19 takımına karşı bir hazırlık maçı yapmıştık. Bütün hafta boyuncu takımla beraber antrenmanlara çıktım. Hızlı adapte olabildim" dedi.

Bordo-mavili taraftarların desteğinin kendisine motivasyon sağladığını kaydeden Mendy, "Taraftarlarımız bugün süperdi. Harikaydılar. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar gerçekten bizi çok desteklediler. Havalimanında da beni karşılamaları gerçekten çok iyiydi. Bana bugünkü motivasyonu veren faktörlerden bir tanesi de o idi" ifadelerini kullandı.