Trabzonspor'un Yeni Sezon Tanıtım Videosu Büyük Beğeni Topladı

Trabzonspor'un Yeni Sezon Tanıtım Videosu Büyük Beğeni Topladı
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Trabzonspor, 2025-2026 sezonu formaları için hazırladığı tanıtım videosu ile geçmişine vefa gösterip geleceğe umutla bakıyor. Duygusal ve nostaljik anlarla dolu video sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

- Trabzonspor'un yeni sezon tanıtım videosu büyük beğeni topladı

TRABZON - Trabzonspor, 2025-2026 sezonu formaları için hazırladığı tanıtım videosu çok beğenildi. Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan bir kulübün, kendi efsanelerini unutmaması temasıyla hazırlanan video, hem duygusal hem nostaljik anlara sahne oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan Trabzonspor U19 Takımı'nın, yeni sezon formalarıyla gerçekleştirdiği antrenman görüntüleriyle başlayan tanıtım filminde, bordo-mavili kulübün yaşayan efsaneleri Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu ve Necati Özçağlayan da yer aldı. Videonun ilerleyen sahnelerinde ise Trabzonsporlu sanatçılar Seray Kaya ve Seren Uzun'un görüntüleri ekranlara gelirken, Bican Tibukoğlu'nun Panenka penaltısı sonrası takım arkadaşlarıyla iki elini havaya açtığı o ikonik an da duygusal bir geçişin başlangıcını oluşturdu.

Filmin en dokunaklı bölümünde ise efsane başkanı Şamil Ekinci ve Mattia Ahmet Minguzz'a yer verildi. 'Bizde unutulmaz çoktur' cümlesiyle başlayan bu bölümde, Trabzonspor'a ömrünü adamış efsaneler bir kez daha anıldı. Tanıtım filmi, Karadeniz müziğinin iki önemli ismi Volkan Konak ve Kazım Koyuncu'nun sesleri eşliğinde, 'Kuzey çocuklarını hiç unutur mu Ahmet? Unutmaz!' mesajıyla sona erdi.

Trabzonspor'un yeni sezon formalarını tanıttığı bu özel video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve taraftarlardan tam not aldı. Bordo-mavili kulüp, hem geçmişine olan vefasını hem de geleceğe olan inancını bu anlamlı yapımla bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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