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Trabzonspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Spor Haberleri

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programını açıkladı. Takım, 30 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacak ve 3 Temmuz'da Trabzon etabını tamamlayacak. Ardından 4 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.

Takımın, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Bordo-mavili ekibimiz 4 Temmuz Salı günü ise Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

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