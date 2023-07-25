Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarında sakatlık şoku

Trabzonspor'un Slovenya'da yaptığı antrenmanda stoper Hüseyin Türkmen'in kas yaralanması tespit edildi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya'da antrenman sırasında sakatlanan stoper Hüseyin Türkmen'de kas yaralanması tespit edildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun sağ uyluk bölgesinde ağrı hissettiğini belirterek, "Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadesini kullandı.

Bordo-mavililerin yurt dışı kampında daha önce Fernandez, Siopis ve Orsic de sakatlık yaşamıştı.