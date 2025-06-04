Trabzonspor'un Yeni Formaları 5 Haziran'da Satışta

Trabzonspor'un Yeni Formaları 5 Haziran'da Satışta
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Trabzonspor'un 2025-2026 sezonu için tasarlanan yeni formaları, 5 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak. Taraftarlar, 4 farklı forma seçeneği ile modern teknolojiye sahip, özel tasarımlı formaları trabzonspor.com.tr adresinden ve TS Club mağazalarından temin edebilecek.

Trabzonspor'un 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar 5 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak. Bordo-mavili taraftarlara, saat 00.00'dan itibaren trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00'dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacak.

Bordo-mavililer yeni sezonda 4 farklı forma seçeneğiyle mücadele edecek. Çubuklu Forma, Bordo Forma, Beyaz Forma ve Turuncu Forma ile taraftarların beğenisine sunulacak. Her biri özel tasarım detaylarıyla hazırlanan formalar, Trabzonspor'un köklü tarihinden ve Karadeniz'in hırçın ruhundan ilham alınarak; modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle hazırlandı.

Trabzonspor'un bu sezon formaları, dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Yeni formalarda daha önce hiçbir futbol kulübünde kullanılmamış bir teknolojiyi hayata geçiriyoruz: NFC Teknolojisi. Formaların göğsünde yer alan logonun içine özel olarak yerleştirilen NFC çipi sayesinde, NFC uyumlu cep telefonları logoya yaklaştırıldığında taraftarlar özel olarak hazırlanmış bir bağlantıya yönlendiriyor. Bu bağlantı üzerinden forma sahipleri; sürpriz içeriklere ve özel videolara erişebilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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