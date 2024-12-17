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Trabzonspor'un Uzatmalardaki Kâbusu Devam Ediyor

Trabzonspor'un Uzatmalardaki Kâbusu Devam Ediyor
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Trabzonspor, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Son olarak Galatasaray maçında yine son dakikada yediği golle 3 puanı kaybetti.

Trabzonspor, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Karadeniz ekibi son olarak dün akşam oynanan Galatasaray maçında yine uzatmaların son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3 puanı sahada bırakan taraf oldu.

Trabzonspor, bu sezon son dakika kabusundan bir türlü kurtulamıyor. Göztepe ile Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynadıkları maçta 90+2'de David Tijanic'in golüne engel olamayarak rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından 11. haftada Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın 90+12. dakikasında Sofyan Amrabat'ın golüyle yıkıldı ve müsabakayı 3-2 kaybetti.

Ligin 15. haftasına ise gelindiğinde bu kez sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden Trabzonspor, 90+1'de da Costa'nın golüne engel olamayarak galibiyeti kaçırdı ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Dün akşam İstanbul'da oynanan Galatasaray mücadelesinin 90+8. dakikada da oyuna sonradan giren savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz'a çarpan top filelere gitti ve bordo-mavili takım, son dakika kabusuyla bir kez daha 3 puandan oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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