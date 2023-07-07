Trabzonspor'un transfer gündemindeki Bruno Petkovic, Dinamo Zagreb'in beraberlik golünü attı

Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Bruno Petkovic, takımının Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Hırvat ekibinin golünü attı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde Trabzonspor'un bulunduğu yerde gerçekleştiren Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaştı. Bordo-mavili kulübün transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic, kendi attığı pas sonucu oluşan penaltıyı 13. dakikada gole çevirerek takımının beraberlik golünü kaydetti. Hırvat oyuncu, 55 dakika boyunca oyunda kaldı. Trabzonspor'un oyuncuları Maxi Gomez, Stefano Denswil, Marc Bartra, Flavio, Doğucan Haspolat ve genç futbolcular da karşılaşmayı izledi.