Trabzonspor'un Tekirdağ'daki taraftarı çıldırdı; Horon oynadılar, tozu dumana kattılar

TEKİRDAĞ (İHA) - Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'da yaşayan Trabzonspor taraftarı sahilde horon oynayarak şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor - Antalyaspor maçının 2-2 sonuçlanmasıyla Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesindeki bordo-mavili taraftarlar kentin sahil dolgu alanına indi. Ellerindeki meşaleler ve Trabzonspor bayraklarıyla sahilde toplanan taraftar, burada horon oynayarak şampiyonluk hasretini doyasıya çıkardı.

Zaman zaman birden çok meşalenin yakıldığı şampiyonluk kutlamalarında Trabzonspor taraftarı adeta sahil alanı ateşe verdi. Meşalelerin yakılmasıyla ortalık toz duman kaplarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri karadan güvenlik önlemleri alırken, deniz polisi ekipleri de botla denizde güvenlik önlemleri aldı.

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra taraftarına şampiyon olma sevinci yaşattı. Tekirdağ'daki Trabzonspor taraftarı gece geç saatlere kadar şampiyon olmanın sevincini kutladı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor