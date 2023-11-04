Trabzonspor, 26 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti

Trabzonspor'un deplasmanda 26 yıl sonra aldığı Fenerbahçe galibiyeti kent meydanında coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı, bordo mavililerin 3-2 galibiyetiyle sona erdi. Ezeli rakibini 26 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlup eden Trabzonspor tarihi bir zafer elde etti. Bordo mavili taraftarlar, 26 yıllık hasrete son veren galibiyet karşısında büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiminin ardından bazı bölgelerde havai fişekler atılırken, taraftarlar caddelerde konvoy yaptı.

Maçın bitiş düdüğüyle kent meydanındaki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan yüzlerce taraftar, tarihi Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı. Müzik eşliğinde dans edip marşlar söyleyen taraftarlar doyasıya eğlendi.