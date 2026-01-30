Haberler

Trabzonspor takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı / Video eklendi

Trabzonspor, Hesapcom Antalyaspor ile oynayacağı maç için stadyuma hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Kulüp, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce tespit edilmesini istedi.

BU akşam saat 20.00'de deplasmanda Hesapcom Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne, Antalya'da stadyuma hareket ettiği sırada taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, faillerin bir an önce tespit edilip gerekli cezayı almalarını bekledikleri belirtildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KINIYORUZ!

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
