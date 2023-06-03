Trabzonspor'un Stadyum Sponsorluğu İçin Müjde Yakında Verilecek

Trabzonspor'un 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu'nda konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, stadyum sponsorluğu için müjde vereceklerini açıkladı. Divan kurulu, kulübün net borcunun 3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.

Trabzonspor'un 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısında konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz" dedi. Divan kurulu, kulübün net borcunun da 3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Kulübü 53'üncü Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya giden kulüp başkanı Ertuğrul Doğan katılmadı. Genel kurula; asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.

Kulübün güncel mali durumunu paylaşan Aladağ, kulüp gelirlerini 147 milyon TL, giderlerini 21 milyon TL, kısa vadeli borçlarını 1 milyar 780 milyon TL, uzun vadeli borçlar toplamını 1 milyar 611 milyon TL, borçlar toplamını 3 milyar 392 milyon TL, kısa vadeli mevcutları 359 milyon TL, net borcu da 3 milyar 32 milyon TL olarak açıkladı.