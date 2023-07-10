Trabzonspor'un Slovenya kampında yeni transfer ve 5 oyuncu çalışmalara başladı
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Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampında yeni transfer Dimitrios Kourbelis ve 5 oyuncunun katılımıyla çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, oyunculara güç kazandırmak için ekstra çalışmalar yapıyor.
Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis'in yanı sıra 5 oyuncu, kampa katılarak çalışmalara başladı.
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