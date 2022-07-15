Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana kondisyon salonunda çalışan Uğurcan Çakır ile Serkan Asan katılmadı. Trezeguet ise takımdan ayrı koşu yaptı. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk gününden itibaren sağ ayak arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Stefano Denswil ise takımla çalışmalara başladı. Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 19.00'da Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovacko ile hazırlık maçı yapacak. AA / Selçuk Kılıç - Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Futbol Spor Haberler

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