Trabzonspor'un Slovenya kampı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı çalıştı. Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci ve son hazırlık maçını bugün TSİ 19.00'da Çekya'nın Slovacko takımıyla oynayacak. Müsabakanın ardından bordo-mavili ekibin Slovenya kampı tamamlanacak. Futbolcular, 20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap yurt dışı kamp çalışmalarına başlayacak. AA / Selçuk Kılıç - Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Futbol Spor Haberler

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