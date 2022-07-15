Trabzonspor'un Slovenya kampı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un Slovenya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Slovenya kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, yarın kampta ikinci ve son hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, yarın kampta ikinci ve son hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

4 Temmuz'da başlayan kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu kez Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovacko ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un kamp yaptığı Slovenya Futbol Federasyonunun tesislerinde oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Avcı, maçın ardından açıklamalar yapacak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

MTK Budapeşte maçı sonrası konuşmayan bordo-mavili takımın teknik adamı, gündemdeki konular ile yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarına yönelik açıklamalar yapacak.

Avcı'dan pas vurgusu

Abdullah Avcı, futbolculardan daha fazla pas yapmalarını isterken çalışmalarda bu konu ön plana çıkıyor.

Avcı, antrenmanlarda 'daha fazla pas yapın, rakibi koşturun' şeklinde uyardığı oyunculardan MTK Budapaşte maçında da daha fazla topa sahip olma ve pas yapma konusunda istekte bulundu.

Avusturya kampında da 2 hazırlık maçı

Slovenya'da kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayacak bordo-mavililer, 20-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Karadeniz ekibinin 25 Temmuz'da İtalya'nın Empoli takımı ile hazırlık maçı oynayacağı, bu karşılaşma öncesi bir hazırlık müsabakasının daha planlandığı öğrenildi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Yusuf Erdoğan Trabzonspor Macaristan Slovenya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title