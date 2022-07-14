Trabzonspor'un Slovenya kampı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 19.00'da MTK Budapeşte ile hazırlık maçı yapacak. AA / Selçuk Kılıç - Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Futbol Spor Haberler

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