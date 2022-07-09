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Trabzonspor'un Slovenya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'un Slovenya kampı

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen de kampa katıldı.

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen de kampa katıldı.

Bordo-mavili takımın antrenmanı sonrasında sahaya gelen Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile tokalaşarak kısa bir süre görüşme yaptı.

Abdullah Avcı'nın "Merhaba" dediği Larsen, "Merhaba hocam" diyerek karşılık verdi. Avcı'nın daha sonra "Nasılsın?" şeklindeki sorusuna da bordo-mavili takımın teknik direktörünün yardımıyla "İyiyim" diyen Larsen, sıcakkanlılığı ile dikkati çekti.

Avcı, daha sonra Danimarkalı oyuncuya 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile kısa sohbetinin ardından yardımcı antrenör eşliğinde koşu yaptı.

Trabzonspor'da Larsen'in de takıma katılmasıyla kamp kadrosundaki oyuncu sayısı 29'a yükseldi. 11 Temmuz'da Andreas Cornelius'un gelmesiyle 30 kişilik kadro tamamlanmış olacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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