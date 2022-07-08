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Trabzonspor'un Slovenya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'un Slovenya kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah ve akşam olmak üzere basına kapalı olarak iki çalışma yaptı.

Sabah kondisyon salonunda çalışan Karadeniz ekibi, akşam ise sahada antrenman yaptı. Akşam antrenmanında oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmaları yaptı.

Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan katılmadı. Stefano Denswil'in ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi. Kampa katılan Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de idmanda yer aldı.

Trezeguet, yarın katılıyor

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet'in vize işlemlerindeki sorunun giderildiği ve yarın bordo-mavili takımın kampına katılacağı bildirildi.

Mısırlı oyuncunun, sabah Slovenya'ya gelerek takımın kampına dahil olacağı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Futbol Spor Haberler

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