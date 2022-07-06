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Trabzonspor'un Slovenya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan Elegance Otel'in yakınındaki sahada günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kondisyona yönelik antrenmana tedavileri yapılan Stefano Denswil, Serkan Asan, Kerem Şen ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenmanın sonunda sağ ayak topuğunda ağrı hisseden Edin Visca, bir süre tedavisi yapıldıktan sonra sahadan ayrıldı.

Avcı, basın mensuplarıyla sohbet etti

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Edin Visca röportajını haberleştiren basın mensuplarının yanına gelen Avcı, "Hep siz bizim çalışmalarımızı izliyorsunuz, biraz da ben sizin çalışmalarınızı izleyeyim." dedikten sonra Bosna Hersekli oyuncunun o dönemde görev yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer sürecini anlattı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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