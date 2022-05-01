Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligde 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaşırken, rakiplerine fazla liderlik şansı tanımadı.

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay 1 kez lider oldu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.

İç sahada 419 gündür yenilmedi

Trabzonspor, Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak, kendi evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 18 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Deplasmanda lider

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor.

Bordo-mavililer, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.

İlk 15 hafta yenilgi görmedi

Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak, yenilmezlik serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

En büyük fark 27. hafta

Trabzonspor, rakipleriyle en büyük farkı 27. haftada yaşadı.

Bordo-mavililer, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu haftada Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı.

Sakatlıklara rağmen durdurulamadı

Trabzonspor'da sakatlıklara rağmen hedeflerine ulaştı.

Gervinho, Edgar gibi oyuncular ligde sezonu erken kapatırken Hamsik, Trondsen, Koita, Nwakaeme, Hugo, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Peres gibi oyuncular da sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Üç büyüklere karşı yenilgisiz kapadı

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.