Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı - Haberler

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte başlayan ve geçtiğimiz hafta İstanbul Yenikapı'da yüzbinlerce taraftarıyla kutlama yapan bordo mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenecek kupa töreni öncesinde kutlamalara Karadeniz'de başladı.

Limanda taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan oyuncular, üstü açık otobüse binerek şampiyonluk turu attı. Trabzonspor kafilesi, bordo mavi bayraklarla donatılan konvoy eşliğinde Medidal Park Stadyumu'na hareket etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor