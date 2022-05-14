Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları - Marek Hamsik - Haberler

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları - Marek Hamsik
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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Medical Park Stadı Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in açıklamaları TRABZON - Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının ardından Medical Park Stadı'nda Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik açıklamalarda bulundu.
Medical Park Stadı
Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in açıklamaları TRABZON - Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının ardından Medical Park Stadı'nda Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik açıklamalarda bulundu.
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor