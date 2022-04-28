Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinde de kutlama yapılacak.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin organize ettiği şampiyonluk etkinliklerinin, 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası başlayacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının hem eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinde hem de Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlarla canlı yayınlanacağını vurguladı.

Genç, eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinin, Trabzonspor'un daha önceki şampiyonluklarına bu statta imza atılmasından dolayı tercih edildiğini aktararak, diğer etkinlik alanının Meydan Parkı olacağını ifade etti.

Maçın bitiminde ayrıca Akyazı, Boztepe, Millet Bahçesi ve Meydan Parkı'nda havai fişek gösterisinin yapılacağını kaydeden Genç, millet bahçesindeki etkinliklerin gece boyunca süreceğini belirtti.