Trabzonspor'un şampiyonluğunun yerel basında yankıları

TRABZON (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların şampiyonluk sonrası sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Şampiyon Trabzon" başlığıyla "Bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk hasretine son verdi, Antalya maçının bitiş düdüğü ile adeta yer yerinden oynadı", " Trabzon'da olduğu gibi bütün Türkiye'deki bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü, 'Şampiyon Trabzon' tezahüratları her tarafta yankılandı." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyon Trabzon" başlığıyla tam sayfa olarak kullandığı haberinde, "Sezona adına yakışır gibi başladı... Fırtına gibi esti, şampiyonluğu rakiplerinin elinden söktü aldı. Trabzonspor milyonlarca taraftarına büyük gurur yaşattı. İstanbul 11 yılın ardından bir kez daha dize geldi." ifadeleriyle şampiyonluk sevincini okurlarıyla paylaştı.

Taka gazetesi de ilk sayfasının tamamında "Senin sevdan yaktı bizi", "Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise taraftarın ve futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Bu şampiyonluk Göreleli Mehmet'e, bu şampiyonluk Hopalı Kazım'a, bu şampiyonluk Maçkalı Eren'ime, bu şampiyonluk 7'den 70'e tüm Anadolu'ya armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, ilk sayfasında "Şampiyon Trabzonspor" kapak fotoğrafına yer verirken, son sayfasında da yine tam sayfa olarak takımın, teknik direktör ve kulüp başkanının şampiyonluk sevinç fotoğrafıyla "Dünyanın 8. harikası" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyona tebrik yağmuru", son sayfasında da "Trabzonspor gururla sunar" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın şampiyonluğunu duyurdu.