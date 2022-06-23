Trabzonspor'un şampiyonluğu kombine fiyatlarına yansıdı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un 2022-23 sezonu kombine biletleri yarın satışa çıkacak. Bordo-mavili takımın Avrupa Kupaları'na katılacak olması nedeniyle kombine bilet fiyatlarında artış yaşandı.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda sahasında oynayacağı karşılaşmaların kombine biletlerini yarın saat 10.00'da satışa çıkarıyor. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları müsabakalarında geçerli olacak 2022-23 sezonu kombine biletlerinde, geçtiğimiz sezonda kombinesi olan taraftarlara ilk 5 gün öncelik ve yüzde 10 indirim hakkı tanınacak. Kombine biletler 29 Haziran'da ise genel satışa açılacak.

Geçtiğimiz sezonda 9 bin TL olan VIP Platinium bileti 22 bin 500 TL, 7 bin TL olan VIP Gold bileti 17 bin 500 TL, 5 bin TL olan VIP Silver bileti 12 bin 500 TL, 2 bin TL olan Batı tribün bileti 6 bin TL, 1500 TL olan Doğu tribün bileti 5 bin TL, 750 TL olan Fırtına tribün bileti 3 bin TL, 450 TL olan Güney-Kuzey kale arkası bileti ise 1967 TL'den satışa sunulacak.