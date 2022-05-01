Trabzonspor'un şampiyonluğu havai fişekle kutlandı - Haberler

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Trabzonspor'un şampiyonluğu havai fişekle kutlandı

AA - Spor
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Trabzonspor Kulübünün sosyal medyada paylaştığı video Medical Park Stadyumu üzerinde uçan dronun çektiği havai fişek gösterisi TRABZON - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medyada paylaştığı video

Medical Park Stadyumu üzerinde uçan dronun çektiği havai fişek gösterisi TRABZON - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğu ile havai fişek gösterisiyle kutladı.

AA / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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