Trabzonspor'un şampiyonluğu Aydın'da doyasıya kutlandı

AYDIN (İHA) - Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantilerken, 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Aydın'da yaşayan Trabzonspor taraftarlarını sokağa döktü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevinci yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da çok sayıda taraftar sokaklara döküldü. Takımlarının 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluklarını kutlamak isteyen yüzlerce taraftar Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakıp, horon teperek takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor