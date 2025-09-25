Haberler

Trabzonspor'un Oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın Sakatlığı Hakkında Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın sağ alt baldırında kanama ve ödem oluştu. Kulüp sağlık kurulu başkanı, futbolcunun tedavisine başlandığını ve bireysel çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan Mustafa Eskihellaç'ın ağrılarının sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.